ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bugün açıklanan Kuzey Kore yaptırımlarını geri alıyorum” şeklindeki açıklamasına karşın, söz konusu ülkeyle ilgili herhangi bir yaptırım kararı bulunmadığı ortaya çıktı. ABD medyasının olaya yorumu “Trump, açıklanmayan yaptırımları geri çekti” şeklinde oldu.

İlginizi çekebilir: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır

ABD Başkanı Trump’ın Twitter’dan yaptığı Kuzey Kore paylaşımı Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı.

Trump, paylaşımında, “Kuzey Kore üzerinden mevcut yaptırımlara büyük miktarda ilave yaptırımların getirileceği ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Bu ilave yaptırımların geri çekilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarından kısa süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’tan da bir değerlendirme geldi.

ABD Başkanı Trump ile Florida’da bulunan Sözcü Sanders, basın mensuplarına, “Başkan Trump Kuzey Kore lideri Kim’i seviyor ve bu yaptırımların gerekli olduğunu düşünmüyor” açıklamasını yaptı.

Ancak Beyaz Saray, açıklandığı söylenen Kuzey Kore yaptırımlarının ne olduğunu belirtmedi.

Amerikan medyası, Trump’ın açıklamasıyla ilgili haberlerinde, ABD’nin bugün İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini ve dünkü Kuzey Kore ile ilgili yaptırım kararının da iki Çinli firmayla ilgili olduğuna işaret etti.

ABD Hazine Bakanlığı, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle iki Çinli taşıma firmasını yaptırım listesine aldığını bildirmişti.





