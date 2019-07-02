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02.07.2019
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Trump: Afganistan teröristlerin Harvard’ı

birgun.net birgun.net

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, Afganistan’daki Amerikan askerlerini çekme planı konusunda önlerinde birçok sorun olduğunu söyledi.

Daha önce de olduğu gibi bir kez daha Afganistan’daki ABD askerlerini çekmeyi düşündüğünü kaydeden Trump, “Askerlerimizi çekmeyi istiyorum ama (çekilmeden önce) orada çok güçlü bir istihbarat bırakırım.” dedi.

“Orada saklanacak çok yer var. Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard’ı diyorum.” ifadelerini kullanan Trump, Afganistan’ı yeterli hazırlık yapmadan terk etmeleri durumunda, ülkede “terör unsurlarının” güçlenip ABD’ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

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