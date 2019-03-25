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26.03.2019
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Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Beyaz Saray'da Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladığı sırada İsrail Gazze'ye saldırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı. Kararnamenin imzalandığı sıralarda İsrail ordusu, Gazze’deki Hamas hedeflerine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Tel Aviv’e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak kabul eden kararnameyi imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri kararını imzalamasının ardından bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu’daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak.”

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İlk açıklamanın ardından Çavuşoğlu Antalya’da bir basın açıklaması düzenledi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Golan Tepeleri İsrail halkınındır. Trump,
Netanyahu’ya seçim hediyesi vermiştir. Amerika’nın hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuk ve BM kararını hiçe sayan adımları ardı ardına gelmeye başladı. Golan Tepeleri işgaline meşruiyet kazandırmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

AB: İsrail’in egemenliğini tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB), “Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz” açıklamasında bulundu.

BM’den açıklama

Birleşmiş Milletler’den konuya ilişkin yapılan açıklamada “Golan Tepeleri’nin statüsü değişmedi ve BM’nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor” denildi.

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