17.4 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa DÜNYA Trump ile Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması

Trump ile Pelosi arasında ‘akıl sağlığı’ atışması

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisine “Rusya soruşturmasının üstünü örttüğü” suçlamasını yönelten Nancy Pelosi’ye sert tepki göstermesiyle başlayan atışma, ikili arasında hakaretler içeren söz düellosuna dönüştü.

Pelosi, Trump’ın kendisi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyi Rusya soruşturmasına tepki gösterip yarıda kesmesinin ardından, ”ülkenin iyiliği” için Trump’ın ”dengesiz” davranışlarına ailesinin müdahale etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump ise cevap vermekte gecikmediği Pelosi için ”deli” ve ”işe yaramaz” ifadelerini kullanarak, uzun süredir izlediği Pelosi’nin eskisi gibi olmadığını ve akıl sağlığını yitirdiğini belirtti. 

Nancy Pelosi ise bunun üzerine Trump’a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Pelosi, ironik paylaşımında, ”Son derece istikrarlı dahi, ne zaman başkan gibi davranmaya başlarsa o zaman kendisiyle altyapı, ticaret ve diğer konular üzerinde çalışmaya başlayacağım” dedi.

Trump ve Pelosi arasında yaşanan atışma ABD medyasında ise ”hakaretler hava uçuşuyor”, ”ülkenin seçilmiş en üst düzey yetkilileri birbirlerinin akıl sağlığını sorguluyor” şeklinde yer aldı.

İlginizi çekebilir:  Rusya'dan İdlib'de cihatçı yerleşkelerine hava saldırısı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,995AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mağluptur bu  yolda galip!

birgun.net -
Yunis AlaçamSüper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

birgun.net -
BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp...
Devamını Oku

FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

birgun.net -
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin...
Devamını Oku

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı...
Devamını Oku

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi