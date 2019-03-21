Trump: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter’dan açıklama yaptı. Trump, “52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir” dedi. Trump, Golan Tepeleri’nin İsrail devleti ve bölgesel istikrar açısından kritik anlamda stratejik ve güvenlik önemi bulunduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Trump, “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

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NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter’dan Trump’a teşekkür etti.

Netanyahu, “İran’ın İsrail’i imha etmek için Suriye’yi bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir dönemde, Başkan Trump cesurca Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyor. Teşekkürler Başkan Trump” yazdı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın ‘Golan Tepeleri’ açıklamasına ilişkin, “ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar” dedi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir.” ifadesini kullandı.