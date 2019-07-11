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11.07.2019
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Trump karşı çıkmıştı: Fransa’dan ABD’li teknoloji şirketlerine vergiye onay

Fransa, büyük kısmı ABD merkezli teknoloji şirketlerine ek vergi getirdi. Vergi ABD yönetiminin tepkisine sebep oldu.

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Fransa Senatosu, aralarında Google, Amazon ve Facebook’un da bulunduğu ABD’li teknoloji şirketlerine getirilecek vergiye onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump, vergiye karşı çıkarak, yüzde 3’lük gelir vergisinin “adil olmadığını” savunmuştu.

Trump yönetimi, Fransa’nın planladığı “dijital vergisine” karşı soruşturma açma kararı almıştı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “Fransa egemen bir ülke ve kendi vergi yasalarına karar verir. Bu durum böyle olmaya devam edecek” diyerek Trump’a yanıt verdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa’nın büyük bölümü ABD’den olan 30 büyük teknoloji şirketine getirdiği verginin “ayrımcı” olduğunu ve “makul olmadığını” savundu. Fransız bakan, ABD ve Fransa’nın “anlaşmaya varabileceğini” ve “tehditleri kullanmaya gerek olmadığını” belirterek, ABD’li yetkililerle görüşme kapısını açık tuttu.

Fransa’nın onayladığı, internet üzerinden çalışan teknoloji şirketlerine getirilen verginin yılda 500 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor. 250 milyar dolara yakın cirosu olan Amazon tarafından yapılan açıklamada verginin “kötü düzenlendiği” söylenirken, vergi sebebiyle “hem ABD’li hem Fransız tüketicilerin zarar göreceği” iddia edildi.

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