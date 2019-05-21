Trump: Meksika yanlış yapıyor, yakın bir zamanda cevap vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ABD’ye göçmen geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını iddia ederek, “Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim” ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından göçmenler ve Meksika’nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika’nın ABD’ye güney sınırından göçmen girişini durdurmak için “neredeyse hiçbir şey yapmadığını” öne süren Trump, Meksika’nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD’ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD’li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini kaydetti.

Trump, “Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim” ifadeleriyle Meksika’ya gözdağı verdi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan ”şiddet ve yoksulluk” gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD’ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise “göç ve uyuşturucu trafiği” ile mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.