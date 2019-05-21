16.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa DÜNYA Trump: Meksika yanlış yapıyor, yakın bir zamanda cevap vereceğim

Trump: Meksika yanlış yapıyor, yakın bir zamanda cevap vereceğim

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ABD’ye göçmen geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını iddia ederek, “Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim” ifadelerini kullandı. 

Trump, resmi Twitter hesabından göçmenler ve Meksika’nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika’nın ABD’ye güney sınırından göçmen girişini durdurmak için “neredeyse hiçbir şey yapmadığını” öne süren Trump, Meksika’nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD’ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD’li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini kaydetti. 

Trump, “Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim” ifadeleriyle Meksika’ya gözdağı verdi. 

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan ”şiddet ve yoksulluk” gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD’ye gelmeye devam ediyor. 

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise “göç ve uyuşturucu trafiği” ile mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

İlginizi çekebilir:  Bahreyn’de ‘yüzyıllık ihanet’ hazırlıkları

- Reklam -

SON HABERLER

Gazete ambargosuna hak ihlali kararı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Cezaevlerindeki mahkûmlara birçok gazete ve dergininin verilmemesi AYM tarafından hak ihlali sayıldı....
Devamını Oku

Yandaş medyanın süresi tükendi: Gazeteci değil iktidarın memurları

birgun.net -
Dilan Esenİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,...
Devamını Oku

Okulda DMD hastası çocuklar var: Eğitim camiası engelli öğrencilere duyarsız

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
En sık karşılaşılan kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi’li (DMD) öğrenciler, okullarında...
Devamını Oku

Aşırı sağın gölgesinde seçim rüzgârı

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yarın başlıyor. AB genelinde 23-26 Mayıs’ta tüm üye...
Devamını Oku

Avrupa’yı faşist nefretten korumalıyız

birgun.net -
ÖZGÜR ÇOBANAvrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine sayılı günler...
Devamını Oku

Meteoroloji’den bazı bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve...
Devamını Oku

Bahreyn’de ‘yüzyıllık ihanet’ hazırlıkları

Diren Deniz Sarı -
İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi...
Devamını Oku

Akaryakıt istasyonu için yargı kararı yok sayıldı

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi’nde yargının daha önce...
Devamını Oku

Ulaştırma bakanı Turhan’ın açıklaması ortaya çıktı: ‘Rüzgâr sorun değil’ demiş

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Yap, İşlet, Devret modeliyle inşa edilen, yolcu garantisi ve büyüklüğü nedeniyle tartışılan...
Devamını Oku

Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

DİLARA ŞİMŞEK -
Yalova ile Düzce arasındaki Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’deki kaçak yapılaşma sürüyor. Köylüler...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi