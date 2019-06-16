Trump, New York Times’ı vatan hainliğiyle suçladı

ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair haber yapan The New York Times (NYT), bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefi oldu. Trump gazetenin haberini “sanal vatana ihanet eylemi” olarak niteleyerek “Bunlar gerçek alçaklar ve hiç şüphesiz ki halkın düşmanılar” dedi.

İlginizi çekebilir: Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti

Haberini eski ve görevdeki hükümet yetkilileriyle görüşmelerine dayandıran NYT’nin, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına misilleme olarak Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiğini yazmasının ardından Trump, Twitter’dan paylaşım yaparak şunlar söyledi:

“Başarısız New York Times’ın ABD’nin Rusya’ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir.”

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

“Aynı zamanda doğru da değil! Bugün Yolsuz Haber Medyamızda her şeyin gideri var. Önlerine ne gelirse yapıyorlar, sonuçlarının ne olabileceğini zerrece düşünmeden. Bunlar gerçek alçaklar ve hiç şüphesiz ki halkın düşmanılar.”