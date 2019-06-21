“Trump önce İran’ın vurulmasını onayladı ardından emri geri çekti”

ABD merkezli New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın Amerikan insansız hava aracını düşürdüğü iddia edilen İran’ı vurmaya onay verdiğini ancak daha sonra aniden emrin uygulanmasını durdurduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Trump’ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanları ve Kongre temsilcilerinin Beyaz Saray’da yaptığı yoğun görüşmelerden sonra Amerikan askeri ve diplomatik yetkilileri, yerel saatle 19.00 sıralarında İran’daki hedeflerin vurulmasını bekliyorlardı. NYT, haberini görüşmelerde yer alan ya da görüşmeler hakkında bilgilendirilen, ismini vermediği birden fazla üst düzey yetkiliye dayandırdı.

Yetkililerin gazeteye aktardığına göre, Trump füze bataryalarının da aralarında olduğu bir dizi hedefin vurulmasına onay verdi.

Gazeteye konuşan bir üst düzey yetkili, emir iptal edildiğinde operasyonun başlangıç aşamalarında olduğunu söyledi.

Yetkiliye göre, uçaklar ve gemiler atış pozisyonundaydı, ancak iptal emri gelince herhangi bir füze atılmadı.

Gerçekleşseydi bu, Trump yönetiminin Ortadoğu’yu üçüncü kez vurması anlamına gelecekti. Trump 2017 ve 2018’de Suriye’deki bazı hedefleri vurmuştu.

NYT: Saldırının ileriki süreçte gerçekleme ihtimaline ilişkin netlik yok

NYT, Trump’ın saldırılar ile ilgili fikrini mi değiştirdiğinin yoksa yönetimin lojistik veya stratejik nedenlerle mi vazgeçtiğinin belli olmadığını kaydediyor. Gazeteye göre saldırının halen gerçekleşme ihtimaline yönelik bir netlik de bulunmuyor.

Gazete, saldırı planlarına ilişkin sorulara Beyaz Saray ya da Pentagon yetkililerinden yanıt alamadıklarını açıkladı. Yetkililerin olası bir saldırı ihtimaline karşı gazeteden haberi bekletmelerini istemedikleri de haberde yer alan bir diğer ayrıntı.

Saldırı planları hakkında bilgilendirilen üst düzey bir yetkili, İran’ın 130 milyon dolar değerindeki Amerikan insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmesine misilleme olarak bu saldırının planlandığını belirtti.

Haberde, İran ordusuna ve sivillere yönelik zarar riskinin en aza indirilmesi için saldırının Cuma sabahı şafak vaktinden önce yapılmasının planlandığı belirtildi.

NYT, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlarının bir saldırı düzenlenmesi konusunda farklı fikirlerde olduklarını yazdı. Gazeteye konuşan yönetimden üst düzey yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ve CIA direktörü Gina Haspel’in askeri bir yanıt verilmesini taraftarı olduğunu, ancak üst düzey Savunma Bakanlığı yetkililerinin bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik tehdidi artırmakla birlikte tansiyonu daha da yükselteceği uyarısında bulunduklarını söyledi.

Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Kongre temsilcilerinin durumla ilgili bilgilendirildiği bilgisi de haberde yer alıyor.

İran’ın RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) tipi insansız hava aracını vurması, Umman Körfezi’nde vurulan tankerlerden Washington’ın Tahran’ı sorumlu tutması nedeniyle bölgede artan gerilimi daha da şiddetlendirmişti. Tahran, dünyanın en önemli petrol koridoru Hürmüz Boğazı’ndaki tankerleri vurduğu suçlamasını reddediyor.

İran Devrim Muhafızları insansız hava aracının kendi hava sahalarına girince düşürüldüğünü iddia etmiş, ABD Başkanı Trump ise İran tarafından fırlatılan füzenin hava aracını uluslararası hava sahasında düşürdüğünü söylemişti. Trump, “Sadece kelimelerle değil, bilimsel olarak da belgelendi” iddiasında bulunmuştu.

İran’ın paylaştığı GPS koordinatlarında, İran’ın hava aracını kendi kara suları içerisinde olduğunu söylediği 12 deniz mili kapsamında vurduğu görülüyor.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht-Ravanchi, Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, hava aracını vurmadan önce defalarca uyarıda bulunduklarını yazdı. “Tahran’ın savaş çıkarma çabasında olmadığı ancak kara, hava ve su sınırlarını korumaya kararlı olduğu” da mektupta belirtildi.

TRUMP DOĞRULADI: “SALDIRIDAN 10 DAKİKA ÖNCE VAZGEÇTİM”

ABD Başkanı Trump, dün gece İran’da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıklayarak New York Times’ın haberini doğruladı. Trump, “İran’a saldırıyı durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok” dedi.

Trump ayrıca, Tahran yönetimini hedef alan yeni yaptırımların bu geceden itibaren uygulanacağını da ilan etti.