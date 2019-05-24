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24.05.2019
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Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı bildirildi.

Beyaz Saray’ın bahçesinde Japonya’ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran’la ilgili yeni adımına ilişkin konuştu.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini “koruma” görevi göreceğini ifade etti.

Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor.

Trump’ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili  Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.

ABD, iki hafta önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İran savaş isterse bu İran’ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:AA

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