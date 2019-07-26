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27.07.2019
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Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, “Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili olarak Türkiye’yi suçlamadığını belirtti.

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Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, CAATSA olarak bilinen yasa gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Trump ayrıca, Kuzey Kore’nin bu haftanın başında yaptığı kısa menzilli balistik füze denemesinden ötürü ‘sinirlenmediğini’ söyledi.

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