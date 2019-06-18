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19.06.2019
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Trump Tepeleri’nin temeli atıldı

İsrail, ilhak ettiği Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşkenin adını “Trump Tepeleri” koydu. Törende konuşan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman bunun Trump için en uygun ‘doğum günü hediyesi’ olduğunu söyledi

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İsrail’de hükümet, Golan Tepeleri’ne kurulacak yerleşkelerden birine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın adının verildiğini açıkladı.

Golan Tepeleri’nde düzenlenen törende “tarihi bir gün” ifadesini kullanan Başbakan Benyamin Netanyahu, söz konusu yerleşkeye “Trump Tepeleri” (Ramat Trump) adını vererek “İsrail’in ve şahsının kadim dostu Trump’ı onurlandırmak istediklerini” söyledi. Netanyahu, “Yahudiler ve Yahudi olmayanlar için Golan Tepeleri’ndeki inşa çalışmalarına devam edeceklerini” sözlerine ekledi.

Doğum günü hediyesi

Törende konuşan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump’ın kısa süre önce doğum gününü kutladığını hatırlatarak, “(Başkan için) ‚Ramat Trump’dan‘ daha uygun bir hediye düşünemiyorum” diye konuştu. ABD Başkanı da attığı tweette Netanyahu’ya hitaben, “Teşekkürler sayın Başbakan, (bu) büyük bir onur” ifadelerini kullandı. Diğer yandan ABD, Orta Doğu Barış Planı’nın açıklanma tarihinin bir kez daha erteleneceğinin sinyallerini verdi. Trump’ın Orta Doğu danışmanı Jason Greenblatt, İsrail’de seçimlerin 17 Eylül’e ertelenmesi nedeniyle planın açıklanmasının da ileri bir tarihe atılabileceğini söyledi. Açıklanma tarihinin İsrail’de yeni bir hükümetin kurulması sonrasına, tahminen 6 Kasım’a kadar sarkabileceğini kaydetti.

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Ne olmuştu?

ABD, geçtiğimiz Mart ayında Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıklayarak tartışmalı bir karara imza atmıştı. Resmi olarak Suriye’nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967’de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı’nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da İsrail tarafından ilhak edilmişti. Tek taraflı bu ilhak uluslararası toplum tarafından tanınmazken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1967 tarihli 242 numaralı kararı uyarınca İsrail bu bölgede halen işgalci konumda bulunuyor.

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