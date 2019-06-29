Trump: Türkiye’ye adil davranılmadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi TSİ 07.14’te başladı, 07.50’de sona erdi.

Erdoğan görüşmede stratejik ortaklığa vurgu yaptı. S-400 sorusunu yanıtlayan Trump selefi Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Türkiye’yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Erdoğan da “Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor” dedi.

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama’yı suçladı.

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatıp Erdoğan’la da dostane ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Trump şunları söyledi: “S-400 konusuna bakıyoruz. Bu çift taraflı bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız, insanlara Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da ‘Tamam size satarız’ dediler. Bence Türkiye’ye adil davranılmadı.”

Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Trump ayrıca “Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye’ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil” diye ekledi.

Beyaz Saray’dan açıklama

ABD Başkanı Trump’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı.

Karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye’de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Görüşmede Başkan Trump, Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye’yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti.” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı. “