26 C
Istanbul
29.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Trump: Türkiye'ye adil davranılmadı

Trump: Türkiye’ye adil davranılmadı

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi TSİ 07.14’te başladı, 07.50’de sona erdi.

Erdoğan görüşmede stratejik ortaklığa vurgu yaptı. S-400 sorusunu yanıtlayan Trump selefi Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Türkiye’yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Erdoğan da “Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor” dedi. 

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama’yı suçladı.

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatıp Erdoğan’la da dostane ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Trump şunları söyledi: “S-400 konusuna bakıyoruz. Bu çift taraflı bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız, insanlara Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da ‘Tamam size satarız’ dediler. Bence Türkiye’ye adil davranılmadı.”

Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Trump ayrıca “Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye’ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil” diye ekledi. 

Beyaz Saray’dan açıklama

ABD Başkanı Trump’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. 

Karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye’de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Görüşmede Başkan Trump, Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye’yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti.” ifadelerine yer verildi. 

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı. “

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,029AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sneijder gözaltına alındı

birgun.net -
Wesley Sneijder'in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia...
Devamını Oku

Porsuk Çayı’nda ‘siyanür’ tehdidi

birgun.net -
Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak...
Devamını Oku

Sıcaklardan bunalan Alya bebek karpuzun içinde serinledi

birgun.net -
Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan...
Devamını Oku

40 göçmenle denizde bekletilen Sea Watch gemisi izinsiz limana yanaştı, kaptan gözaltına alındı

birgun.net -
Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen...
Devamını Oku

Antep’te restorasyon faciası: Köprü fayans olarak çıktı

birgun.net -
Antep’in Araban ilçesinde bulunan antik Roma dönemine ait 19 asır önce inşa...
Devamını Oku

BOTAŞ’ın doğalgaz tarifeleri belli oldu

birgun.net -
Elektrik fiyatlarının, hafta içinde yüzde 15 artmasının ardından enerji kulislerinde, doğalgaza da...
Devamını Oku

Erdoğan, Bahçeli ile ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ üzerine görüşecek

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile ilgili Devlet Denetleme...
Devamını Oku

MB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak...
Devamını Oku

CHP’li Özel: Hani sandıktan kaçmazdı Erdoğan?

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği referandum için...
Devamını Oku

VIP krizi İmamoğlu’nun oylarını yüzde 4 artırdı

birgun.net -
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi