Trump, Venezuela ile uğraşmaktan usanmıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump’ın ülkeye ‘blokaj veya karantina’ uygulanabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Moncada’yı BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması için görevlendirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Maduro, “Donald Trump Venezuela’ya karşı karantina uygulamayı düşündüğünü söyledi, yani hiçbir gemi ne girecek, ne de çıkacak. Bu bir blokaj. Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’ya, bugün Güvenlik Konseyi’ne Donald Trump’ın yasadışı ve suç teşkil edecek türdeki bu tehditleriyle ilgili bilgi vermesi için talimat verdim” diye konuştu.

Trump’ın açıklamasını ayrıca kınayan Maduro, “Donald Trump’a söylüyorum, kriminal emperyalizm Venezuela ile baş edemeyecek, Venezuela’nın denizleri özgür, egemen ve bağımsız olacak ve bu denizlerde kendimizin vereceği kararla dolaşacağız. Venezuela’ya karantina uygulamak istiyorsanız, çarpışmaya hazırlanın” ifadelerini kullandı.

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Blokaj ve karantina

Trump, önceki gün Venezuela’ya blokaj veya karantinayı düşünebileceğini belirtmiş ancak bu konuda ayrıntı vermemişti. Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela hakkında açıklama yapmıştı. Trump, “Venezuela’ya blokaj veya karantinayı düşünür müsünüz?” sorusuna, “Evet düşünürüm.” yanıtını vermişti. Öte yandan ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya açık destek veriyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela’da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak’ta kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Rusya, Türkiye, Çin ve diğer bazı ülkeler ise Maduro’yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak desteklemişti. Moskova Guaido’nun ‘başkanlık statüsünün’ yok hükmünde olduğunu açıklamıştı.