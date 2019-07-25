Trump, Yemen’i bombalayan Suudilere silah satışını engelleyen tasarıyı yine veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin geçen hafta gönderdiği, ABD’nin Yemen’deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.

Söz konusu tasarıyı “yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan” girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD’nin “küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını” savunarak, ülkesinin Orta Doğu’daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürdü.

ABD’nin Yemen’deki sivil can kayıplarından derin endişe duyduğunu ve savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini ileri süren Trump, şunları ifade etti: “(Yemen’de) çatışmaların arkasındaki ana sebeplerden bahsetmeyen bu yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan tasarı ile çözüme ulaşamayız. Kongre’yi, Yemen’deki sorunları müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyorum.”

Geçen hafta söz konusu tasarıyı üçüncü kez geçirerek Beyaz Saray’a gönderen Temsilciler Meclisi’nin, Trump’ın üçüncü vetosunun ardından tekrar genel kurula giderek yeni bir oylama daha yapması gerekiyor.

Ancak Trump’ın veto hakkını geçersiz kılmak için 450 toplam oyun en az 300’üne ulaşması gereken Temsilciler Meclisi’nin bu sayıyı yakalaması zor görülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a Yemen’de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongre’de tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senato’da kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.