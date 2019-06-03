Trump’a Rusya’dan yanıt: İdlib’in sorumluluğu Türkiye’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’e yönelik hava saldırılarına son verilmesini istemesi üzerine Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu söyledi.

Sputnik‘in haberine göre, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye’nin İdlib’den gelen saldırıları önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib’deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.