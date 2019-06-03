26.1 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa DÜNYA Trump'a Rusya'dan yanıt: İdlib'in sorumluluğu Türkiye'de

Trump’a Rusya’dan yanıt: İdlib’in sorumluluğu Türkiye’de

Trump'ın "İdlib'de saldırıları durdurun" çağrısı üzerine Rusya'dan Türkiye'yi işaret eden bir açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Peskov, "İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda" dedi.

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’e yönelik hava saldırılarına son verilmesini istemesi üzerine Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu söyledi.

Sputnik‘in haberine göre, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye’nin İdlib’den gelen saldırıları önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib’deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,370AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Avusturya’da geçici hükümet yemin ederek göreve başladı

birgun.net -
Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin meclis tarafından düşürülmesinin ardından eski...
Devamını Oku

Pompeo’dan ‘Çin’ açıklaması: Eşit oyun alanı istiyoruz

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var" iddiasında bulunarak, "Eşit...
Devamını Oku

“Vedat Muriç 10 milyon avro”

birgun.net -
Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi hakkında açıklamalarda bulundu....
Devamını Oku

Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Ahmet Hakan’a hakaret ettiği yazısını sildi

birgun.net -
Türkiye gazetesi, Cem Küçük'ün Ahmet Hakan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu yazısını sitesinden...
Devamını Oku

İmamoğlu bayramda Karadeniz’de: 3 ili ziyaret edecek

birgun.net -
İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı'nda memleketi Trabzon ile...
Devamını Oku

İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti

birgun.net -
İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.
Devamını Oku

Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip

birgun.net -
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı.
Devamını Oku

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

birgun.net -
Tatilin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda, 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin önüne örülen hukuk dışı tahkimatları birlikte aşacağız

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker Bayramı mesajında, "İnanıyorum...
Devamını Oku

Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı

birgun.net -
Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, hayata veda edişinin 56’ncı yıl dönümünde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi