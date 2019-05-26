Trump’ı sosyal medyadan eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

ABD’nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump’ı sosyal medyada ve mahkeme binasında eleştirdiği için 6 ay boyunca açığa alındı.

Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan’ın “otoritesini kötüye kullandığı” ve “siyasi yorum yaptığı” yönünde hüküm aldı.

Kwan’ın sosyal medyada ve mahkeme binası içinde Trump aleyhine eleştirel ifadeler kullandığına dair kayıtların yer aldığı mahkeme kararında, 6 ay ücretsiz görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

Kwan, Trump’ın göreve gelişinden bir ay sonra sosyal medya hesabındaki bir paylaşımında Nazi dönemine atıfta bulunarak, “Faşistlerin devraldığı yeni döneme hoş geldiniz… Amerikalı Reichstag olup olmayacaklarını sorgulamamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.