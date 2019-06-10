Trump’ın damadı Kushner’in offshore hesaplardan 90 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in yaptığı 90 milyon dolarlık vurguna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Guardian‘ın haberine göre, Trump’ın Orta Doğu danışmanı olarak da görev yapan Kushner’in ortağı olduğu bir şirkete offshore hesaplardan 90 milyon dolar aktardığı belirlendi.

“Cadre” isimli şirketin faaliyetleri arasında yabancı kaynaklardan yatırımlar yer alırken söz konusu vurgunun kaynağına ilişkin detaylar da belli oldu.

Buna göre, paranın “vergi cenneti” olarak anılan Cayman Adaları’ndaki Goldman Sachs’a ait bir taşıyıcı tarafından yapıldığı belirlendi. Söz konusu para akışının ise Kushner’in Beyaz Saray’daki görevine atandığı dönem başladığı öğrenildi.