Trump’ın göçmen avı başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) binlerce protestocu ülke genelinde Donald Trump yönetiminin göçmen politikasını yürüyüşlerle protesto ediyor.

Uygulamaya konulan göçmen politikasına göre Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) birçok kentte baskınlarla iki bin belgesiz göçmeni yakalayıp gözaltına alacak ve sınır dışı edecek.

Aileler bölünecek

Protestoların merkezlerinden biri Şikago. Kentte binlerce eylemci Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Eylemciler, yönetimin göçmenlere yönelik planlanmış toplama politikalarını protesto etti. Yürüyüşte Başkan Trump’la birlikte ICE’ı eleştiren sloganlar da atıldı. Eylemcilerin çoğu “Kafeste çocuklara hayır” ve “ICE’ı durdurun” yazan dövizler taşıdı.

Yerel yöneticilerden destek

Birçok yerel yönetici Trump’ın uygulamaya koyduğu göçmen karşıtı düzenlemeyi reddediyor ve ICE’ın göçmenlere yönelik baskınlarına yardım etmeyeceklerini ifade ediyor. San Fransisco, Denver ve Atalanta belediye başkanları uygulamaya karşı olduklarını ve ICE baskınlarına yardımcı olmayacaklarını açıkladılar. Göçmenleri sınır dışı etme uygulamasına karşı eylemler bugün de devam edecek.

Uygulama iki hafta ertelenmişti

Baskınlar normalde Haziran ayında başlayacaktı fakat Demokratların talebi üzerine Trump sorunun kongrede görüşülüp çözüme bağlanması amacıyla uygulamayı iki hafta ertelemişti. Trump Twitter mesajında göçmenlik polisinin ABD’ye kaçak giriş yapan milyonlarca kişinin tutuklanacağını iddia etse de yönetim yetkilileri bu sayının 2 bin kadar olduğunu söylüyor. ICE direktör vekili Albence, polisin sınırdışı edilmesine karar veren aileleri tutuklayacağını, belgesiz olmaları durumunda aile bireylerinin de bölünebileceğini açıkladı. Trump baskınları önceden duyurmuş, cuma günü yaptığı açıklamada da önceden yaptığı açıklamanın hedefteki göçmen ailelerin kaçmasına yardımcı olacağıyla ilgili iddiaların kendisini kaygılandırmadığını söylemişti. Yeni tutuklamaların yapılmasının beklendiği bir dönemde ABD’nin güneybatı eyaletlerinde bulunan kaçak göçmen gözlem ve tutukevleri, aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullardan dolayı büyük eleştirilere hedef oluyor. Eleştirilerin önemli bir bölümünü ise çocukların anne-babalarından koparılması alıyor.

TUNUS’TA 86 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan ve 11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamına ulaşıldı. Tunus Kızılayı Medenin vilayeti Başkanı el Münci Selim, 3 Temmuz’da Tunus açıklarında batan teknedeki göçmenlerden tamamının cesetlerine ulaşıldığını söyledi. Teknenin battığı günden bu yana düzenlenen arama kurtarma çalışmaları kapsamında daha önce 79 cesede ulaşıldığını hatırlatan Selim, dün akşam saatlerinde de göçmenlerden ikisinin daha cesetlerine ulaşıldığını aktardı. Selim, 7’si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Tunus açıklarında 3 Temmuz’da 86 göçmeni taşıyan tekne batmıştı.