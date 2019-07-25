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25.07.2019
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Trump’ın hedefindeki vekil isyan etti: Bugün Kaide’yi kınamayı mı unuttum, al sana Kaide

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ABD başkanı Donald Trump’ın hedefinde olan Demokrat Parti’nin kadın vekillerinden olan mülteci kökenli Ilhan Omar, üzerinde artan baskılar olduğunu ifade ederek sert sözlerle tepki gösterdi. 

Los Angeles merkezli İlerici Değerler için Müslümanlar grubunun kurucusu Ani Zonneveld, Omar ile Demokrat Parti’nin bir diğer mülteci kökenli Müslüman vekili Rashida Tlaib’in kadın sünnetini kamuoyu önünde kınamasını talep etti.

Daha önce hem eyalet hem de federal düzeyde kadın sünneti karşıtı yasa tasarılarından yana defalarca oy kullandığını hatırlatan Omar, soruyu “dehşet verici” diye niteledi. Zonneveld’e “Bunu ne kadar sık tarifeye bağlamalıyım? Her beş dakikada bir tekrarlamam mı gerek?” sorusunu yönelten Omar, şöyle devam etti: “Bugün Kaide’yi kınamayı mı unuttum, al sana Kaide. Kadın sünnetini kınamayı unuttuysam, o gelsin. Hamas’ı kınamayı unuttuysam, sırada o var.”

Geçen hafta başkan Trump, Omar’ın Kaide’yi övdüğüne dair gerçekle ilgisi olmayan bir suçlama yöneltmişti. Bunun üzerine bu yalanı karşılık vererek onurlandırmayacağını söyleyen Omar, “Müslümanlardan teröristleri kınamalarının istendiği devir geçti. Böyle saçma bir açıklamanın yüceltilmesine artık izin vermeyeceğiz” dedi.

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