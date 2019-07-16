Trump’ın konuşma notlarında El Kaide’nin yazılışı gündem oldu: ‘Al Qaeda’ yerine ‘Alcaida’ yazdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşma notlarında El Kaide’yi hatalı yazdığını ortaya çıkaran fotoğraflar gündem oldu. Aynı şekilde kongre üyelerini hedef alan konuşması için aldığı notta “people” kelimesinin de doğru yazılmadığı görüldü.

Washington Post fotoğrafçısı Jabin Botsford’un Twitter hesabından yayınladığı fotoğraflarda, Trump’ın konuşma notlarında El Kaide’yi “Alcaida” olarak not düştüğü görülüyor. Ancak, El Kaide’nin İngilizce yazılışı Al Qaeda.

Ayrıca kadın kongre üyelerine dönük “some people” yerine “peopel” yazdığı da yine notların fotoğrafları arasında yer aldı.