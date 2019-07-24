Trump’tan Beyaz Saray’da 45 senatörle ‘Türkiye’ toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da basına kapalı yapılan görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray’ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00’da başlayan görüşmede ABD Başkanı Trump’ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump’ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye’ye ilişkin “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.

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Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.