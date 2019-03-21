21.03.2019
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Trump’tan Brezilya’nın NATO üyeliği sinyali: Venezuela’ya karşı ittifak

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’yı NATO üyesi bir müttefik olarak görmek istediğini söyledi. Bolsonaro ile Venezuela konusunda da görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Brezilya, Venezuela’da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor” dedi

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Washington’da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Brezilya’ NATO üyesi olmayan bir müttefik ve hatta belki NATO üyesi bir müttefik” olarak görmek istediğini söyledi.

Trump ayrıca Brezilya’nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğini de destekleyeceğini söyledi.

“Askeri seçenek masada”

Trump, Bolsonaro ile Venezuela konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Brezilya, Venezuela’da demokrasinin inşası için çok gayret gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Maduro’ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi. Donald Trump, “Venezuela’ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada” yanıtını verdi.

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Bolsonaro da Trump’ın tartışmalı göç politikasını överek Trump ile yakın dostluk kurmak istediğini söyledi. Bolsonaro Başkan Trump ile Venezuela konusunda konuştuklarını belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “Uyuşturucu kaçakçısı diktatör” olarak nitelendirdi. Aşırı sağcı Bolsonaro, ocak ayında Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında “şahane göreve başlama konuşmasından” dolayı Bolsonaro’yu övmüş ve Brezilya Devlet Başkanı’nı destekleyeceklerini duyurmuştu.

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