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01.08.2019
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Trump’tan ‘faiz indirimi’ açıklaması

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın 25 baz puan faiz indirimi kararına ilişkin “hayal kırıklığı” yorumunda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, “Piyasanın Jay Powell ve Fed’den duymak istediği şey bunun Çin, Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelere ayak uyduracak olan uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olduğuydu. Her zamanki gibi, Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı, ama en azından başlangıçta başlamamış olması gereken parasal sıkılaştırmaya son veriyor” ifadelerine yer verdi.

Trump, piyasanın “uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsü” yaşanmakta olduğuna dair bir işarete ihtiyacı olduğunu söyledi.

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