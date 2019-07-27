27.2 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa DÜNYA Trump'tan Fransa'ya tepki: Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz

Trump’tan Fransa’ya tepki: Macron’un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın aralarında ABD’li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ”Macron’un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz” şeklinde tepki gösterdi.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa’nın büyük teknoloji firmalarına getirdiği yeni vergi uygulamasını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı.

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

”Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron’un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.”

FRANSA’DAN YENİ VERGİLER

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz’da onaylamıştı.

Yasaya göre internet devleri Fransa’da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram başta olmak üzere 30 dolayında şirkete uygulanacak vergilerin Fransa’ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,623AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Adana’da semt pazarında silahlı-bıçaklı kavga: 4 yaralı

birgun.net -
Adana'da, semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak’a tepki

birgun.net -
Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın...
Devamını Oku

Karagöl Tabiat Parkı yanıyor

birgun.net -
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı. Karagöl Tabiat Parkı...
Devamını Oku

Baraj gölüne giren genç boğularak hayatını kaybetti

birgun.net -
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çakmak Baraj Gölü’ne serinlemek için giren 19 yaşındaki Yusuf...
Devamını Oku

Sokak ortasında genç kadını tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı

birgun.net -
Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kadın, bir anda yanına gelen B.G.'nin...
Devamını Oku

Kenyalı animatör, Antalya’daki evinde ölü bulundu

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çeşitli otellerde animatörlük yapan Kenyalı Timoty Minemo Decne (33),...
Devamını Oku

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

birgun.net -
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt,...
Devamını Oku

‘Şemsiyeli otomobil’e para cezası

birgun.net -
Konya'da trafikte seyir halinde olan hafif ticari aracın üzerine bağlanmış büyük plaj...
Devamını Oku

Rusya’daki seçim eylemine polis saldırısı: En az 300 kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan eylemde...
Devamını Oku

CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı sonuçlandı: 2-3 ayda bir yapacağız

birgun.net -
CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi