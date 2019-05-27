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27.05.2019
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Trump’tan geri adım: İran’da rejim değişikliği aramıyoruz

ABD başkanı Trump, İran'a karşı saldırgan tutumundan bir adım geri attı, "İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var" diyerek rejim değişikliği aramadıklarını ifade etti.

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ABD Körfez’e savaş mühimmatları yığarak gerilimi tırmandırırken Donald Trump’tan da “uzlaşma” mesajı geldi.

Nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a dönük saldırgan ve tehditkar tutumunda ısrarcı olan Trump, bu kez “İran’da rejim değişikliği aramadıklarını” ifade etti.

Japonya’ya yaptığı resmi ziyarette konuşan Trump, Tahran’la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyledi.

Trump, “İran’dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran’ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.

İran’dan ABD’yle müzakere yaptıkları yönündeki iddialara yalanlama gelmişti. 

İran ABD’yle görüştüğü iddialarını reddetti

Trump, bir yandan İran’a karşı “ılımlı” açıklamalar yaparken öte yandan Orta Doğu’ya ilave 1500 asker gönderilmesini de onayladı. Pentagon’un Trump onaylı asker takviyesi “İran’ın bölgede ABD ile müttefiklerine saldırı planlamaya devam ettiğine dair güvenilir istihbarat bulunduğu” iddiasıyla yapılmıştı. 

İran’ı tehdit eden Trump’a ‘İskender’ ve ‘Cengiz Han’lı yanıt


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