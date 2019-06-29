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30.06.2019
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Trump, ABD’li şirketlerin Huawei’ye donanım satmasına izin verdi

ABD Başkanı Trump, Amerikan şirketlerinin Çinli telekom devi Huawei'ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin ticaret ile ilgili sorunlarını aşması için müzakere masasına geri döneceğini açıkladı. Atılan bu adım kapsamında Trump, Amerikan şirketlerinin Çinli telekom devi Huawei’ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyledi.

Dünyanın tedirginlikle takip ettiği ve piyasaların dalgalanmasına yol açan ticaret savaşları iki ülke arasında altı haftadır kızışmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan haberde, G-20 zirvesiyle iki ülke tekrar müzakere masasına oturmuş oldu. Trump, bu olumlu adım kapsamında Çin’e karşı yeni gümrük vergisi uygulamasına girişmeyeceğini açıkladı.

Trump, aynı zamanda Çin’in ABD’den yüksek miktarda tarım ürünü satın alma sözü verdiğini açıklarken Çin medyası ise Trump’ın Çin’den beklentisinin bu yönde olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı, Çin ile yaptıkları bu ateşkes kapsamında Amerikalı şirketlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle Huawei’ye donanım satmasına getirilen kısıtlamanın gevşetileceğini duyurdu.

Trump, bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğine henüz karar vermediğini, gelecek hafta danışmanlarıyla yapacağı görüşmenin sonrasında bir yol haritası çizeceklerini aktardı. Trump, Huawei meselesinin karışık olduğunu, bunu Çin ile yapacakları ticaret müzakerelerinin son adımı olarak konuşacaklarını da ekledi.

Mayıs ayında Trump hükümeti, içlerinde Huawei’nin de olduğu 70 kadar şirketi kara listeye almış; ABD’de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacaklarını açıklamıştı.

Amerikan Ticaret Bakanlığı ise bu kararın ardından yaptığı bir açıklama ile kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığını belirtmişti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söylemişti.

Trump hükümeti, müttefiklerini de Huawei teknolojisinden uzak tutmak konusunda ikna etmeye çalışıyordu.

Huawei özellikle 5G teknolojisinde dünya lideri konumunda.

Huawei: U dönüşü?

Huawei ise bu duyurunun ardından resmi Twitter hesaplarından birinden, “U dönüşü? Trump Huawei’nin yine Amerikan teknolojisi alabileceğini duyurdu!” tweetini attı.

Çinli diplomat Wang Xiaolong ise G-20 zirvesi kapsamında yaptığı bir açıklamada, “Eğer Trump’ın sözleri aksiyona dönüşürse bunu tabii ki sevinçle karşılarız” dedi.

ABD’nin ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiğini açıkladığı Huawei şirketine yönelik güdülen bu kampanya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının güçlenmesine neden olmuştu.

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