Trump’tan İngiliz büyükelçiye: Aptal, kaçık ve kendini beğenmiş

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’un Trump yönetimi hakkındaki eleştiri dolu e-postalarının İngiliz gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da yeni mesajlar paylaştı. Trump mesajlarında İngiliz büyükelçi ve İngiltere Başbakanı Theresa May’e tepki gösterdi.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’nin ABD’ye mecbur bıraktığı kaçık Büyükelçi bizim de bayıldığımız biri değil ve çok aptal bir adam. Büyükelçi, Brexit sürecinin ne kadar kötü yürütüldüğü konusundaki eleştirime kızmak yerine, Başbakan May ile kendi ülkesi ve başarısız müzakereleri hakkında konuşmalı” dedi.

Trump, “Bu anlaşmanın nasıl yapılacağını May’e söyledim ancak o kendi aptalca yolundan gitti ve bunu başaramadı. Tam bir felaket! Büyükelçiyi tanımıyorum ama bana kendini beğenmiş bir aptal olduğu söylendi. Ona ABD’nin dünyanın her yerinde en iyi ekonomi ve askerlere sahip olduğunu ve her geçen gün daha da büyüyüp güçlendiğini söyleyin. Teşekkürler sayın başkan!” ifadelerini kullandı.