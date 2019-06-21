24.5 C
Istanbul
21.06.2019
Anasayfa DÜNYA Trump'tan İran'a 'ya müzakere ya savaş' tehdidi

Trump’tan İran’a ‘ya müzakere ya savaş’ tehdidi

birgun.net birgun.net

ABD Başkanı Donald Trump, Umman üzerinden İran’a gönderdiği mesajda, Tahran’la görüşmek istediğini belirterek, aksi halde savaşın yakın olduğu tehdidinde bulundu. 

İran medyasının Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen İranlı yetkililer, Trump’ın Umman aracılığıyla dün gece İran’a mesaj gönderdiğini açıkladı. 

İranlı yetkililer, Trump’ın mesajında İran’la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran’la görüşmek istediğini aktardı.

Trump’ın İran’a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD yönetimiyle görüşmeye izin vermediğini, ancak Trump’ın mesajını Hamaney’e ileteceklerini söylediklerini ifade etti. 

İranlı yetkililer, Umman üzerinden Trump’a verdikleri cevapta, İran’a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

ABD-İran gerilimi

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti. 

ABD’nin Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı. 

İran, İHA’nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.  

ABD Başkanı Trump, İran’lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin “güvenilmez” olduğunu ifade ederek, Washington’la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD’nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İlginizi çekebilir:  Bakan Akar'dan ABD'ye mektup

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,729AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump’tan İran’a ‘ya müzakere ya savaş’ tehdidi

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Umman üzerinden İran'a gönderdiği mesajda, Tahran'la görüşmek istediğini belirterek,...
Devamını Oku

HDP: İstanbul seçimi stratejimizde bir değişiklik söz konusu değil

birgun.net -
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın mektubuyla...
Devamını Oku

Mezarlıkta betona dizili cansız 23 kaplumbağa bulundu

birgun.net -
Isparta'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta...
Devamını Oku

THY, 23 Haziran seferini gerekçesiz iptal etti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türk Hava Yolları’nın (THY)...
Devamını Oku

‘Fatsa bir rehberdir’

RIFAT KIRCI -
12 Eylül Darbesi öncesinde Ordu’nun Fatsa ilçesindeki devrimci yerel belediyecilik deneyimi, 40...
Devamını Oku

Seçime günler kala İBB’den bakanlığa devir

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy’deki Ataköy Uluslararası...
Devamını Oku

Menemen’de ‘Halk Meclisi’ kuruldu: “Terzi Fikri’yi rol model aldık”

birgun.net -
BERKAY SAĞOL31 Mart yerel seçim sürecinde ‘halkçı...
Devamını Oku

Vazgeçme, diren, engeller karşısında inat et

birgun.net -
Anıl VarlıNtv ana haber bülteni sunucusu Seda...
Devamını Oku

Hırsızdan müdahalede bulunan yurttaşa: Çalıyorum, ne yapacaksın?

birgun.net -
Bağcılar'da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, bir yurttaş tarafından...
Devamını Oku

Çocuklar bu dergiyi çok sevdi

BİRGÜN İZMİR -
BirGün Gazetesi’nin 23 Nisan’da çıkardığı 7’den 70’e çocuk edebiyat ve kültür dergisi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi