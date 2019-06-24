Trump’tan İran’a yeni yaptırımlar: Hedef Hamaney

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i de kapsayacak şekilde İran’a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği bir basın toplantısıyla İran’a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Trump, İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, “Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA’mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu yaptırımların sadece ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesine karşılık olmadığını, ancak bu son eylemin yaptırımlar üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, İran’ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Hamaney’de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini kaydetti.

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“İran’la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz.” değerlendirmesini yapan Trump, Hamaney’in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Bakan Zarif de yaptırım listesine eklenecek

Öte yandan, Trump’ın ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Mnuchin ayrıca, Trump’ın imzaladığı kararnameyle paralel olarak İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey 8 isme yaptırım getirdiklerini söyledi. Mnuchin, DMO’nun hava, deniz ve kara kuvvetlerinden üst düzey 8 komutanın listeye eklendiğini ifade etti.

Mnuchin, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerine yapılan saldırılardan sorumlu tuttuklarını belirttiği DMO komutanı Ali Reza Tangsiri, ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesinden sorumlu tuttukları DMO’nun hava kuvvetleri komutanı Amirali Hajizadeh ve Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne destek verdiği gerekçesiyle DMO’nun kara kuvvetleri komutanı Mohammad Pakpour’un yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Buna ilaveten DMO komutanlarından Abbas Gholamshahi, Ramezan Zirahi, Yadollah Badin, Mansur Ravankar ve Ali Ozma’i de aynı şekilde yaptırım listesine eklendi.

ABD’nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney ve diğer İranlı komutanlar ABD finans sisteminden tamamen izole edilirken, bu kişi ve unsurlarla iş yapan kişi ve kurumlar da ABD’nin yaptırımlarına maruz kalabilecek.