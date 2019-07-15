Trump’tan ırkçı ve kadın düşmanı bir paylaşım daha: Geldiğiniz yere geri dönün

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alarak “Geldiğiniz yere geri dönün” ifadelerini kullandı. Trump, bazı Cumhuriyetçiler tarafından bile ırkçılıkla suçlanırken hedef aldığı siyasetçiler de kendisine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı ırkçı çıkışlarına bir yenisini ekledi. “Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri” diye seslendiği Demokratların “ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini” söyledi. Peş peşe tweet atan Trump, “Demokratların, ABD için bu kadar kötü konuşan bu üyelere sahip çıkmasını üzücü” olarak niteledi.

Trump, “Kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, daha da kötüsü dünyadaki her yerden daha yolsuz ve daha yetersizken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Neden suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra dönüp nasıl yaptıklarını göstersinler. Buraların sizin yardımınıza fena halde ihtiyacı var” diye yazdı.

Donald Trump mesajında bir isim belirtmedi ancak izlediği politikalar nedeniyle kendisine tepki gösteren dört kadın Demokrat kongre üyesi bulunuyor. Bunlar Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar olarak belirtiliyor.

Alexandria Ocasio-Cortez, “Bizi seçen Amerika’yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz” dedi. Rashida Tlaib, Trump’ın ‘görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini’ söylerken, Ayanna Pressley de “Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz” diye yazdı.