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03.06.2019
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Trump’tan Londra’ya ilk ziyaret: Belediye başkanına hakaret etti

ABD Başkanı Donald Trump Londra'ya ilk kez resmi ziyarette bulunuyor. 3 gün sürecek ziyaret öncesi Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a "aptal ve beceriksiz" imasında bulunarak hakaret etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Brexit kriziyle ve başbakan istifasıyla çalkalanan Londra’ya ilk kez resmi ziyarette bulundu. Londra’da protesto gösterileriyle karşılanan Trump, henüz Londra’ya varmadan Twitter’dan belediye başkanına hakarette bulundu.

Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Han’ı, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya benzetti ve Blasio için kullandığı “aptal ve beceriksiz” imasını Han’a yöneltti. Bununla yetinmeyen Trump, Han’ın Blasio’nun sadece yarı uzunluğunda olduğunu söyleyerek, boyunun kısa olmasını da alay konusu yaptı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in daveti üzerine üç gün sürecek başkent Londra ziyaretine başlayan Trump’a eşi Melania Trump da eşlik etti.

Trump, ziyareti kapsamında görevini bırakmasına günler kalan İngiltere Başbakanı Theresa May, kraliyet ailesi ve pek çok İngiliz siyasetçi ile bir araya gelecek.

Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor. 

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