Trump’tan, Rapinoe’ye yanıt: Konuşmadan önce kazanmalı

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD’li sporcular arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Trump, ABD Kadın Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe’nin Dünya Kupası’nı kazanmaları halinde Beyaz Saray’a gitmeyeceği yönündeki açıklamalarına; “Konuşmadan önce kazanmalı” şeklinde yanıt verdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sahiplerini aramayı reddeden NBA dışında (Lütfen Ceza Adalet Reformu’nun geçtiğini, ülkemiz tarihinin siyah işsizlik oranının en düşük seviyede olduğunu ve yoksulluk endeksinin en iyi rakamları gösterdiğini kendilerine söyleyin) diğer liglerdeki takımlar Beyaz Saray’a gelmeyi çok seviyor. ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın büyük bir hayranıyım; ancak Megan konuşmadan önce kazanmalı. İşi bitirmeli!” ifadelerini kullandı.

‘SAYGISIZLIK YAPMAMALI’

Henüz Megan Rapinoe’yi ya da takımı davet etmediklerini söyleyen Trump sözlerini şu şekilde noktaladı, “Şimdi ise kazansalar da kaybetseler de takımı davet ediyorum. Megan ülkemize, Beyaz Saray’a, bayrağımıza ve özellikle bu takım için yaptığı onca şeye karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmamalı,” ABD Kadın Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe, ABD Kadın Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde düzenlenecek Beyaz Saray ziyaretine katılmayacağını söyleyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu; “Hayır. Beyaz Saray’a gitmeyeceğim. Biz davet edilmeyeceğiz,” söyleminde bulunmuştu.

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Rapinoe, 2016 yılında San Francisco 49ers’ın eski oyun kurucusu Colin Kaepernick’in polis saldırısı ve ırk eşitsizliğine dikkat çeken protestosuna destek vermişti. Rapinoe, Dünya Kupası maçları öncesinde ABD milli marşı sırasında sessizce ayakta duruyor. ABD Kadın Milli Takımı 2019 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Fransa ile bugün TSİ 22.00’da karşılaşacak.