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31.05.2019
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Trump’tan Serkan Gölge’nin serbest bırakılmasına ilişkin Erdoğan’a teşekkür

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ABD Başkanı Donald Trump, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan ve dün İskenderun’da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’nin tahliyesiyle ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Sputnik’in aktardığına göre Trump, Beyaz Saray’da İskenderun’da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, Gölge’nin serbest bırakılmasıyla ilgili “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk” ifadelerini kullandı.

Gölge, eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay’da 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmış, 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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