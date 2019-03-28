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Trump’tan sonra ABD’lilerin ‘utancı’ tavan yaptı

birgun.net birgun.net

ABD’deki bir araştırmada, Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu seçimlerden önce ve sonra kullandığı “utanç verici” ifadesinde yüzde 45’lik artış tespit edildi.

İngiliz Gazetesi The Guardian’ın haberine göre araştırmacılar, Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu seçimlerden önce ve sonra (Haziran 2015 ve Aralık 2017 arasında) ABD hesaplarından gönderilen milyonlarca tweet’i analiz etti.

Araştırma sonuçlarına göre, Haziran 2015 ve Aralık 2017 arasında, “utanç verici” ifadesinde yüzde 45’lik artış tespit edildi. Daha önce utançtan bahseden paylaşımların sayısı 1 milyonda 909 iken, bu oran seçimle birlikte bin 319’a çıktı.

Tweet’leri derinlemesine inceleyen araştırmacılar, “utanç” ifadesindeki yükselmenin, ABD Başkanı Trump’a yapılan haber referanslarına denk geldiğini fark etti.

“Trump seçildiğinden beri utançta artış oldu”

Almanya’daki Lübeck Üniversitesinde sosyal sinirbilim uzmanı olan Frieder Paulus, “Obama yönetimi ile karşılaştırıldığında, Trump seçildiğinden beri utançta bir artış oldu. Sadece ortalama olarak artmakla kalmıyor, utanç konusunda da çok güçlü ani yükselişler var” dedi.

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Çalışma, Trump’ın ulusal ruh hali ya da en azından ABD’li Twitter kullanıcılarının ruh halindeki herhangi bir değişimin tek itici gücü olduğunu kanıtlayamadı. Ancak bilim insanları, Twitter aracılığıyla ifade edilen utanç mesajlarına dair verileri ve kelime bulutlarını incelediklerinde, Trump ile ilgili göndermelerin öne çıktığını saptadı.

Paulus, “Kaydedilen tüm zirve noktalar Trump’la bağlantılı. İlk başta Amerikalılar için araya mesafe koymak ve başkalarının acılarından zevk alıyor gibi hissetmek kolay olabilirdi. Ancak sonra Trump seçildi ve Amerikalılar onun adına utanmaya başladı” diye konuştu.

“Utanç”ın zirve yaptığı 3 olay

Araştırmaya göre utancın zirve yaptığı ilk noktanın, 10 Ekim 2016’da ikinci seçim tartışmasından hemen sonra yaşandığı belirtildi.

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İkinci zirve noktası, 18 Mart 2017’de Trump’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in elini sıkmayı reddetmesiyle yaşandı.

Üçüncü zirve noktasının ise, 28 Mayıs 2017’de bir NATO zirvesine katılan Trump’ın Karadağ Başbakanı Dusko Markovic’i kenara iterek önüne geçmesiyle yaşandığı aktarıldı.

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