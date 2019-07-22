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22.07.2019
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Trump’tan tehdit: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz ama 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ın 10 gün içinde dünyadan 'silinebileceğini', ancak '10 milyon insanı öldürmek istemediğini' söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Afganistan’daki durumla ilgili Pakistan’dan destek isteyen Trump, ”Afganistan’daki savaşı 1 hafta içinde kazanabilirim. 10 gün içinde Afganistan’ı dünyadan silebiliriz. Ancak bu yoldan ilerlemek ve 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önceki yönetimlerin “ABD’yi Afganistan’da karmaşık ve uzun bir savaşa soktuğunu” söyleyen Trump, “Pakistan’ın bu durumdan kurtulmada kendilerine yardım edeceğini” söyledi.

“19 yıldır buradayız, askerden ziyade polis gibi hareket ettik” şeklinde konuşan Trump, çözümün “ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi” olduğunu belirtti.

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