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01.08.2019
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Trump’tan Twitter açıklaması: Bu benim tek savunma şeklim

Sosyal medyadan sürekli paylaşım yapan isimlerden olan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı. Bu benim tek savunma şeklim" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, bu kadar fazla tweet atmasının nedeninin basının saldırıları olduğunu söyledi.

C-Span televizyonuna konuşan Trump, “Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı. Bu benim tek savunma şeklim. Eğer basın beni sıkça anlatsaydı buna ihtiyacım olmazdı ama onlar beni dürüstçe anlatmıyor” dedi.

Başkanlık görevine geldiği günden bu yana yaşadığı en büyük hayal kırıklığının, basının onun hakkında yazdıkları olduğunu söyleyen Trump, “Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu beni çok şaşırttı… Zaferin ne kadar büyük olduğu önemli değil, onlar gerçekten yanlış anlatıyor, ‘fake news’ terimi buradan çıkıyor” diye konuştu.

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