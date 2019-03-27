Trump’tan Venezuela çıkışı: Rusya askerlerini çekmeli, tüm seçenekler masada

ABD Başkanı Trump, Venezuela’daki duruma yönelik yaptığı açıklamada, “Rusya askerlerini Venezuela’dan çekmeli, tüm seçenekler masada” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas’a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezuela’dan çıkması gerektiğini söyledi.

“Rusya çıkıp gitmeli” diyen Trump, ‘bunun nasıl başarılacağı’ sorusunu şöyle yanıtladı: “Göreceğiz. Tüm seçenekler açık.”

Trump, bu açıklamaları seçilmiş Nikolas Maduro hükümetini devirmek için maşa olarak kullandığı Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales’i Beyaz Saray’da ağırlarken yaptı.

Görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Başkan’ın kızı, danışmanı Ivanka Trump da katıldı.

Pence “ABD, Rus askeri uçaklarının varışını nahoş bir provokasyon olarak görüyor” diyerek ekledi:

“Rusya’yı Maduro rejimine tüm desteğini kesmeye ve özgürlük yeniden tesis edilene dek Juan Guaido’yla, kıtadaki ülkelerle ve tüm dünyayla aynı safta yer almaya çağırıyoruz.”

Trump yönetiminden yetkililer Caracas’a giden 100 Rus askeri personelin özel kuvvetler askerleri ve sibergüvenlik personelinden oluştuğu görüşünde.

Caracas’taki bir diplomatik kaynak ise Sputnik’e Rus askeri personelin Maduro hükümetinden yetkililerle ikili savunma sanayi işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunmak için geldiğini söyledi.

Kaynak, ortada gizemli bir durum olmadığını, ziyaretin iki ülkenin yıllar önce imzaladığı anlaşmaların gereği olduğunu dile getirdi.

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Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle işbirliğini geliştirdiğini söyleyip şu açıklamayı yaptı:

“Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001’de Rusya ve Venezüella hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşması doğrultusunda bu ülkede bulunuyorlar.”

Venezuela’da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido, iki ay önce Trump yönetiminin desteğiyle kendini tek taraflı olarak Geçici Devlet Başkanı ilan etmişti.

Trump yönetimiyle müttefik ülkeler, Guaido’nun başkanlığını tanırken, Rusya, Çin, İran, Türkiye, Küba gibi ülkeler Maduro’yu desteklemeye devam ediyor.