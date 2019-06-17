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17.06.2019
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TTB, 70. Büyük Kongre’ye hazırlanıyor

TTB, 22 Haziran’da 70. Büyük Kongre’yi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, kongreye katılım çağrısı yaptı.

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Haziran’da 70. Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ana teması “Tababet İçin Adalet”olan kongre öncesi, TTB genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “70. Kongremiz, 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin hapis cezasına çarptırıldığı, bu ceza verilirken evrensel tüm hekimlik değerlerinin ve hukuk kurallarının altüst edildiği bir dönemde yapılacak. TTB, Tabip Odaları ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek hekimler olarak bu karanlığın en kısa sürede yok olacağına olan umudumuzla kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

KONGREYE KATILIM ÇAĞRISI

Kongrede yaşamdaki tüm adaletsizliklere “Tababet İçin Adalet” talebiyle karşı duracaklarını belirten Adıyaman, şunları söyledi:

“Tababet için adalet demek, sağlıklı toplumu savunanlar, Gezi direnişçileri, kadınlar, sanatçılar, gazeteciler, barış akademisyenleri ve öğrenciler için adalet demektir.

TTB olarak, halkın sağlığını, yaşam hakkını savunan, bilimsel ve hekimliğin evrensel etik değerlerine dayanan yaklaşımımızdan vazgeçmeden, eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu adalet talebimizi Yargıtay eski başkanlarından Prof. Dr. Sami Selçuk ve baro başkanlarının kongremize katılımıyla güçlendireceğiz.

Kongrede, Türkiye’nin 65 Tabip Odası’ndan gelecek delegelerimizin yanı sıra demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana tüm siyasal partileri, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütleri, sendikaları aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır.”

Adıyaman, “adalet” talebi olan tüm kesimleri, Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda gerçekleşecek 70. Büyük Kongre’ye davet etti.

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