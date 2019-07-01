19.9 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa SAĞLIK TTB ve SES: “Güvenlik soruşturması kadrolaşmanın formülü”

TTB ve SES: “Güvenlik soruşturması kadrolaşmanın formülü”

TTB ve SES, KHK'lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları hak ihlallerine yönelik basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik soruşturmasının kadrolaşmanın aracı olarak kullanıldığı ifade edildi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında haklarında hiçbir adli işlem yapılmadan KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle işlerine son verilen sağlık çalışanları, “Haksızlığa hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. Cellatlarımıza boyun eğmeyeceğiz” dedi. Toplantıda, işe alımlarda kullanılan güvenlik soruşturmasının kadrolaşmanın aracı haline getirildiği vurgulandı.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan, HDP milletvekilleri Semra Güzel, Necdet İpekyüz ile CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da katıldı.

İlginizi çekebilir:  Döneceğimizden kuşkumuz yok

“KABUL EDEMİYORUZ”

Sağlık çalışanları, “Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala kimler tarafından, hangi kriterlerle oluşturulduğu anlaşılamayan OHAL KHK’larının, ailede sendikalı bir bireyin varlığının, öğrencilik yıllarında dahil olunan bir basın açıklamasının, hatta sosyal etkinliğin bile kaydedildiği hukuksuz istihbarat fişlerinin hayatlarımızı karartmasını kabullenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İdealleri, hedefleri, hayata ve ülkeye dair umutları olan sağlık emekçileri olduklarını söyleyen çalışanlar, OHAL Komisyonlarının insanlarla alay edilen birer oyalama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sürecinin önünde engel olmanın ötesinde hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

KADROLAŞMANIN FORMÜLÜ

Sağlık çalışanlarına yönelik hukuksuz uygulamaların Demokrasi kültürü olan birçok ülkede uygulanamayacağının altını çizen açıklamada, “Ne mahkeme kararı ne de bir başka denetlenebilir mekanizmaya dayanmayan güvenlik soruşturması, ülke güvenliği ile bağı koparılmış kamuya partizanca kadro almanın, çıkarmanın ya da iktidar partisinden yana olmayanların kamu çalışanı olmasını engellemenin sihirli formülü haline getirilmiş durumda” denildi.

DÖRT YÜZE YAKIN KİŞİNİN ATAMASI YAPILMADI

KHK ile işlerine son verilen sağlık çalışanları, “Hukuksal hiçbir gerekçe, kanıt, tutarlılık içermeyen bu keyfi uygulamalar ile mesleğinden “ihraç” edilen ya da “güvenlik soruşturması” bahane edilerek mesleğe başlatılmayan kişiler olarak buradan ilan ediyoruz. Bu hukuksuzluğu kabullenmeyip, bu haksızlığa sessiz kalmayacağız” dedi. Güvenlik soruşturması bahane edilerek ataması yapılmayan sağlıkçı sayısının 400’e yaklaştığı biliniyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,082AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sevinç kursakta kalmasın diye…

L. DOĞAN TILIÇ -
10 Ocak tarihli “CHP başarıya koşuyor!” yazımda; “…bu kez (ve ilk kez) başta...
Devamını Oku

‘Hâlâ çok korkuyoruz’

AYÇA SÖYLEMEZ -
Haftalardır Urfa’daki işkenceyi konuşuyoruz ama bu işkencenin kolay söylenemeyen kısmı, kadınlara yapılanlar.
Devamını Oku

Unutmadık hep aklımızda!

FİKRİ SAĞLAR -
toprakların insanlarıydık.Sevgiyi, hoşgörüyü, özgürlüğü birlikte tattık… Aynı pınardan doldurduk...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile...
Devamını Oku

Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: Yaralılar var

birgun.net -
Mecidiyeköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Avrupalılar damga vurdu

Seda Balmumcu -
2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı finalistler önceki gün oynanan maçlarla belli oldu....
Devamını Oku

TMMOB’dan Mansur Yavaş’a Kent Konseyi çağrısı

birgun.net -
TMMOB, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Kent Konseyi çağrısı yaptı. 29...
Devamını Oku

TÜPRAŞ işçileri YHK’nın aldığı karara tepkili

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞKoç Holding’in “3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde...
Devamını Oku

Ankara’daki ring otobüslerinin sefer sayısı artırıldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ring otobüsü sefer saatlerinin az olması...
Devamını Oku

Eğirdir Gölü’nde kaybolan AKP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

birgun.net -
Isparta’nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi