20.03.2019
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TTB’den açıklama: Tarihimiz boyunca barışı savunduk

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması bugün saat 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, emekten, özgürlükten, barıştan yana olan tüm kesimleri TTB’ye destek vermeye çağırdı.

TTB olarak sağlıklı bir toplum için mücadele ettiklerinin altını çizen Adıyaman, “Tarihimiz boyunca barışı savunduk” dedi.

Türkiye’de ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini belirten Adıyaman, şunları söyledi:

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“Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye’de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır. ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması da bu sorumluluk açısından farklı değildir. TTB kuruluşundan bu yana savaşların karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve silahlanmaya karşı mücadele etmiştir. Bugün de hekim olmanın gereği olan bu tavrımızı sürdürüyoruz.

TTB olarak yaşamı demokrasiden, emekten, özgürlükten, barıştan yana olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve barış savunucusu halkımızı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek TTB davasına davet ediyoruz.” n

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