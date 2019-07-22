Tuğba Toptaş Avrupa 3.’sü oldu

Karslı atlet Tuğba Toptaş, İsveç Boras’ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası’nda 1500 metrede Avrupa 3.’sü oldu.

Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası’nda 1500 metrede Balkan şampiyonu olan Tuğba Toptaş, bu sefer de İsveç Boras’ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası’nda 1500 metrede Avrupa 3. olarak Türkiye’ye döndü.

Karslı atletin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. İsveç’ten Türkiye’ye dönen başarılı atlet, yarın Kars’a gelecek, başarılı atlet havaalanında sevenleri tarafından karşılanacak.