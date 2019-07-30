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30.07.2019
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‘TÜİK, 18 yaş altı doğum yapan çocukları 15 yaş ve altı olarak paylaşıyor’

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CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2003-2018 yılları arasında doğum yapan çocukların yaş aralıklarını ve yıllara göre dağılımını sordu. 

CHP’li İlgezdi, 2018 yılında ülkemizde doğan 11 bin 803 bebeğin annelerinin yaşının 17’den, 167 bebeğin annelerinin yaşının ise 15’ten küçük olduğunu hatırlatarak, TÜİK’ten paylaşılan verilerde sorun olduğuna işaret etti. 

İlgezdi “İstismara uğrayan, 18 yaş altı doğum yapan çocuklarımızla ilgili olan verileri, TÜİK 15 yaş ve altı diye paylaşıyor. Bu yakıcı soruna çözüm bulabilmek için tek tek yaş gruplarındaki (10-11-12-13-14) doğumları bilmemiz daha kesin verilere sahip olmamız gerekiyor” dedi.

‘TÜİK VERİLERİ GENELLİYOR’

İlgezdi, TÜİK’in çocuk anneleri 15 yaş altı ve 17 yaş altı olarak genellediğini söyleyerek, “Biz 10 yaşında bir çocuğun anne olup olmadığını resmi verilerle öğrenemiyoruz. Önergemize gelecek yanıt sayesinde, acı tablonun detayları ortaya çıkacak. 15 yaş altı çocuk annelerin yaşlara göre dağılımına göre bu yakıcı soruna çözüm bulacak önerileri bulmak daha kolay olacak” diye konuştu.

2018 yılında dünyaya gelen bebeklere bakıldığında 48 bin 361 bebeğin annesinin 18-19 yaş aralığında olduğunu söyleyen İlgezdi, “2018 yılında toplam 60 bin 164 bebek, 19 yaşından küçükler tarafından dünyaya getirilmiştir. 2003-2018 yılları arasında dünyaya gelen 15 bin 98 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu da ortaya çıkmıştır” diye açıkladı.

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