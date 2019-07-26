TÜİK 2018 Medya raporunu açıkladı: Gazetelerin tirajları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)2018 Yazılı Medya İstatistikleri Raporu’nu açıkladı. TÜİK’in yayımladığı rapora göre Türkiye’deki gazete ve dergi sayısı yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7’sini ise dergilerin oluşturduğu ifade edildi. Rapora dair BirGün’e konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Böyle giderse 2020’de yayımlanacak olan 2019 raporunda ciddi bir kapanma oranı önümüze çıkacaktır” dedi.

Gazete ve dergilerin yıllık tirajının 2017’ye oranla 2018’de yüzde 17,6 azaldığına dikkat çekilen raporda, 2018 yılı toplam tiraj 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olarak açıklandı. Bunun yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu.

Rapora göre geçen yıl gazetelerin yıllık tirajının yüzde 87,1’ini günlük olanlar karşılıyor. Dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56,3’ünü aylık yayınlar oluşturdu.

TÜİK’in yayımladığı raporda, Basın İlan Kurumu’nun verilerine göre, 2018 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,2 artarak 454 milyon 398 bin 951 TL oldu.

BASILI MEDYADA DARALMA BÜYÜK

TÜİK’in raporunu değerlendiren TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş geçen yıl özellikle basılı medyada ciddi bir daralma olduğunun görüldüğünü söyledi. Bu daralmanın büyük çoğunluğunun günlük sıralı yayınlarda olduğunu aktaran Durmuş, “Bir diğer önemli şey tirajlardaki azalma. Burada da dikkat çekici olan iki nokta var; Gazete ve dergilerin tirajlarındaki kayıp gazetelerin tiraj kaybı. Gazetelerin yüzde 91’i yerel yayın yapan gazeteler. Yerel gazetelerin Türkiye’de çok satış yapmadığını hepimiz biliyoruz” dedi.

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Durmuş rapora ilişkin şunları söyledi: “Burada iki önemli şey öne çıkar; birincisi artık insanlar gazete alıp haber takip etmiyorlar. Çünkü gazetelerde tarafsız ve objektif habercilik bitti. Bu da iktidarın medyanın büyük çoğunluğunu kontrol altına almasının etkisi. İkincisi de medyanın dijitalleşmesi. Eğer böyle giderse 2020’de yayımlanacak olan 2019 raporu ciddi bir kapanma oranı önümüze çıkacaktır.”



2018’de yayımlanan gazetelerin;

Yüzde 91,3’ü yerel

Yüzde 6,9’u ulusal

Yüzde 1.8’i bölgesel

Gazetelerin toplam tirajları;

Yüzde 81,6’sı ulusal

Yüzde 17,6’sı yerel

Yüzde 0,7’si bölgesel

2018’de yayımlanan dergilerin;

Yüzde 64,3’ü ulusal

Yüzde 31,4’ü yerel

Yüzde 4,3’ü bölgesel

Dergilerin toplam tirajları;

Yüzde 75,6’sı ulusal

Yüzde 20,9’u yerel

Yüzde 3,6’sı bölgesel

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Yüzde 87,8 siyasi haber

Yayımlanan gazetelerin yüzde 87,8’inde siyasi, haber ile güncel içerikler bulunurken, yüzde 2,2’sinde yerel yönetim ve yüzde 1,9’unda ise sektörel- mesleki içerikler oluşturdu. TÜİK raporunda dergilerin yüzde 17,5’i sektörel/mesleki, yüzde 13,8’i akademik ve yüzde 8,5’i eğitim/sınav içerikli yayımlandı. Yayımlanan gazetelerin yüzde 10,4’ü, dergilerin ise yüzde 8,2’si ek verdi.