TÜİK deprem verileri açıklandı: 2004’ten itibaren deprem sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) deprem verileri açıklandı.

1990 – 2019 yılları arasında meydana gelen deprem sayılarının derlendiği verilere göre 2004’ten itibaren deprem sayısında artış görülüyor.

İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun deprem sayısının az olduğu bölgeler. Bingöl ve Muş çevresi, Orta Karadeniz, Marmara ve Ege ise meydana gelen depremlerin sayısı yüksek.

17 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ‘Gölcük Depremi’nin yaşandığı 1999 yılında ise Türkiye’nin ‘2101’ kez sarsıldığı görülüyor.

YILLARA GÖRE DEPREM SAYISI