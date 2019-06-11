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11.06.2019
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TÜİK: Geçen yıl 3 bin 161 kişi intihar ederek hayatını kaybetti

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı 426 bin 106 olurken, 2018'de yaşamını yitirenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Ölümle sonuçlanan intihar oranı ise 3 bin 161 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017’de binde 5,3 iken 2018 yılında azalarak binde 5,2 oldu. Diğer bir ifadeyle geçen yıl bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.

Ölüm sayısı, geçen yıl, bir önceki yılın revize edilen sayısına göre yüzde 0,1 azaldı ve 426 bin 106 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.

2018’DE BEBEK ÖLÜM SAYISI

Bebek ölüm sayısı 2017’de 12 bin 118 iken, 2018’de 11 bin 629 olarak kayıtlara geçti. Bebek ölüm hızı ise 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 ‘e geriledi. Bir başka deyişle geçen yıl bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

2018’DE İNTİHAR SAYISI

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Ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise 2017’de 3 bin 168 iken 2018’de yüzde 0,2 azalarak 3 bin 161 oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6’sını erkekler, yüzde 24,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88’e geriledi. 
Buna göre, geçen yıl her yüz bin kişiden yaklaşık 4’ü intihar etti.

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