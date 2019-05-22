TÜİK, güven endeksi verilerini açıkladı: Halk bu kadar karamsar olmamıştı

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Kamuoyuna açıklanan verilere göre tüketici güven endeksinde daha kötüsü görülmemişti. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 13’lük sert düşüşle 55,3 olarak gerçekleşti. Endeks değeri yayımlandığı günden beri en düşük seviyesine geriledi. İmamoğlu’na mazbatanın verilmesiyle nisan ayında yükselen tüketici güveni, mayıs ayında İstanbul seçimlerinin hukuksuzca iptal edilmesiyle tarihinin en kötü seviyesine geriledi. Daha önceki rekor 2008 krizi döneminde kasım ayına aitti.

2008 Kasım ayında ne oldu?

2008 küresel ekonomik krizi ABD’de patlak vermiş ve tüm dünyaya yayılmıştı. 2008 Kasım ayında tüketici güven endeksi 55,7 puanla dip görmüş ve 3 ay sonra 2009 Şubatında işsizlik rekor kırmıştı. 2008’in kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 iken tüketici güven endeksinin dip yapmasının ardından geçen 3 ayda işsizlik yüzde 14,8’e yükseldi.

Tüketici güven endeksinin dip gördüğü 2008’in kasım ayında işsiz sayısı 2 milyon 677 bin kişi iken, ardından geçen 3 ayda işsiz sayısı 654 bin kişi artarak 3 milyon 331 bin kişiye yükseldi.

2019 Mayıs ayında ne oldu?

Mayıs ayında tüketici güven endeksi normalin üzerinde bir gerilemeyle 2008 Kasımında gördüğü dip seviyesinin de gerisinde kaldı. TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı tüketici güveni 55,3 olarak gerçekleşti. Son 3 ayda tüketici güvenindeki dalgalanmayı uzmanlar belirsizliğin devam ettiği İstanbul seçimlerine yoruyor.

2018 Eylül: Ağustos ve eylül aylarında yaşanan kur şoku ile dolar 7,20 TL seviyesine kadar yükseldi. Tüketici güveni yüzde 12,1 azaldı. Eylül ayı tüketici güveni 59,9 puan oldu.

2019 Nisan: İmamoğlu’na mazbatanın verilmesiyle iyimserleşen tüketici güven endeksine de yansıdı. Nisan ayında tüketici güven endeksi mart ayına göre yüzde 7 yükselerek 63,5 seviyesine yükseldi.

2019 Mayıs: İstanbul belediye seçimlerinin YSK tarafından hukuksuzca iptal edilmesi tüketici güvenini sert şekilde sarstı. Tüketici güveni eylül ayındaki sert gerilemeyi de geride bırakarak sadece 1 ayda tam yüzde 13 gerileyerek 55,3 seviyesine düştü. Bu tarihsel dip aynı zamanda endeksin hesaplanmaya başladığı 2004’ten beri hesaplanan en kötü tüketici güvenini oluşturdu.

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İşsizlik beklentisi zirvede

İşsiz sayısında cumhuriyet rekorunun kırıldığı günümüzde hane halkının işsizlik beklentisi artmaya devam ediyor. TÜİK’in tüketicilerle yaptığı anket sonucunda gelecek 12 aylık dönemde işsizlik beklentisi yine tarihsel rekorunu kırdı. Nisan ayına göre mayıs ayında gelecek 12 ay içinde işsizlik durumu beklentisi endeks puanı yüzde 11 gerileyerek 56,3 olarak gerçekleşti. Bu puanın düşmesi işsizlik beklentisindeki artışı gösteriyor.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanıyor. 2004 yılından beri hesaplanan Türkiye çapında sorularla derlenen endeks ekonominin önemli öncü göstergelerinden kabul ediliyor.

Hanelere gelecek döneme ilişkin işsizlik beklentisi, otomobil alma ihtimali, dayanıklı tüketim malı alma ihtimali, tasarruf etme ihtimali, mali durum beklentileri gibi soruların sorulduğu endeks 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması güvenin pozitif, 100’den küçük olması ise güvenin negatif olduğu biçiminde yorumlanıyor.