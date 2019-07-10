TÜİK hakkımızı gasp ediyor

Tuğçe Çınar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu ayın başında açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle çok düşük oranda enflasyon farkı alacak olan kamu emekçileri ve emekliler tepkili. KESK İstanbul Şubeler Platformu, dün düzenlediği basın toplantısında “Biz bu oyunları sokakta da masada da bozacağız” açıklaması yaptı. DİSK Emekli-Sen üyeleri ise İzmir ve Ankara’da eylemler yaparak “Saray sefada, emekliler cefada” dedi.

TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu. Enflasyon oranlarında görülen bu sert düşüş, temmuz ayında emeklilerin ve kamu emekçilerinin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farklarına doğrudan etki ettiği için tepki çekti. Buna göre temmuz ayında emeklilerin ücretlerine yalnızca yüzde 5, kamu emekçilerinin ücretlerine ise yüzde 6 zam yapılacak.

KESK İstanbul Şubeler Platformu dün düzenlediği basın toplantısında, “TÜİK kamu çalışanları ve emeklilerin hakkını gasp ediyor” açıklaması yaptı. Eğitim Sen 6 No’lu Şube’deki toplantıda platform adına açıklamayı yapan Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Ata Esen, “Bu düzmece yöntemlerle kamu çalışanlarının zamlarını çalmayı planlayanlar gene hedefine ulaşmış gözüküyor” dedi.

AÇIKLANAN RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Esen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümete göbekten bağlı sarı sendika Memur-Sen’in 2017’de imza attığı toplu sözleşmeye göre, kamu çalışanları bu dönemde ancak yüzde 5 zam alacak. TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyon oranlarına göre bu yetersiz zamma eklenecek enflasyon farkı ise sadece yüzde 1,01 puan olacak. Çarşıya pazara çıkan her emekçinin bildiği gibi enflasyon beklentisiyle halkın enflasyonu arasındaki fark yüzde 1’in çok çok üzerinde. TÜİK’in açıkladığı rakamın pazarın gerçeğiyle hiçbir bağı yok.”

Kriz nedeniyle hükümetin ekonomiye dair sahte iyimserlik yaratacak rakamların açıklanması için TÜİK’i zorladığı yönündeki iddiaları hatırlatan Esen, “Açıkçası açıklanan bu oranlar bu iddiaları destekler nitelikte. TÜİK veri toplama yöntemini yakın dönemde değiştirerek sadece yüksek cirolu işletmelerden, yani perakende marketlerinden fiyat toplamaya başladı. Özellikle hükümete yakın mağazalarla TÜİK arasında bir işbirliği olduğuna dair iddialar araştırılmaya muhtaç” diye konuştu.

YANDAŞ KONFEDERASYONA UYARI

Ağustos ayında başlayacak kamu toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Esen, kamu emekçileri adına hükümetle masaya oturacak olan Memur-Sen’i şu sözlerle uyardı: “Bu toplu sözleşme döneminde de Memur-Sen rolünü oynamak üzere masaya gelecektir. Buradan tüm kamu çalışanları adına uyarıyoruz: Geçen sefer imzalanan felaket toplu sözleşmeden dolayı yüksek enflasyon ortamında kamu çalışanlarının alım gücü büyük ölçüde düştü. Son dönemde TÜİK üzerinden yapılan oynamalarla enflasyon farkları da anlamsız hale geldi. 2019 toplu sözleşmesi bu kayıpların telafi edildiği bir sözleşme olmalıdır. KESK, 2019 toplu sözleşmesinde aynı oyunların oynanmasına izin vermeyecek, masaya yumruğunu vuracak, direnen emekçiler kazanacak.”

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Saray sefada, emekliler cefada

Berkay Sağol

DİSK Emekli-Sen üyeleri, dün İzmir ve Ankara’da eylemler yaparak düşük maaş zammını protesto etti. İzmir Konak’ta yapılan eylemde konuşan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, emeklilere yalnızca yüzde 5 ile 6 arasında bir zammın reva görüldüğünü belirterek, “Bu zamla beraber en düşük maaşı alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, en düşük maaşı alan Bağ-Kur emeklisine ise 69 lira zam yapıldı. Bize bu zamlar reva görülürken, hangi amaçla oluşturulduğu şaibeli olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin ücretleri yüzde 40 zamla 18 bin liraya yükseltildi. Bu durumun hangi vicdanın ürünü olduğunu merak ediyoruz” dedi.