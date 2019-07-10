TÜİK Türkçe bilmeyen kadına ‘soruları yanıtlamıyor’ diye ceza kesti

TÜİK, Türkçe konuşamadığı gerekçesiyle anket sorularına yanıt veremeyen 50 yaşındaki kadına para cezası verdi.

Batman Sonsöz Gazetesi’nin haberine göre sahada çalışma yürüten TÜİK, 2015 yılında Batman’da 50 yaşındaki Tenzire Çetin’in evine anketör gönderdi.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü anketörleri, bütçe alanında yürüttüğü anket kapsamında Tenzire Çetin’e sorular yöneltti. Ancak Tenzire Çetin, Türkçe bilmediği için ve okuma yazması da olmadığı için sorulara yanıt veremedi.

‘ÖLÜM, HASTALIK HARİÇ KATILIM ZORUNLU’

Geçen hafta altı çocuk annesi Çetin’in evine Vergi Dairesi’nden ceza makbuzu geldi. Makbuzda, Çetin’in Siirt TÜİK Bölge Müdürlüğü ekiplerince bütçe anketine katılmadığından ötürü Kabahatler Kanunu kapsamında bin 55 TL ceza verildiği yazıyordu.

Ankete katılmanın zorunlu olduğu belirtilen makbuzda “TÜİK anketörlerimiz, saha araştırmalarında evlere giderler. Ölüm, hastalık, evde olunmaması durumu hariç, ankete katılım zorunludur. Ankete katılmaması durumunda vatandaşın evine mahkemeden tebligat gider. Yedi iş günü içinde o tebligata yanıt vermesi durumundadır. Tebligata da yanıt vermemiş ise mahkemece Anket Kanunu kapsamında cezaya çarptırılır” ifadeleri yer aldı.

