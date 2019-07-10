23.8 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL TÜİK Türkçe bilmeyen kadına 'soruları yanıtlamıyor' diye ceza kesti

TÜİK Türkçe bilmeyen kadına ‘soruları yanıtlamıyor’ diye ceza kesti

Batman’da 50 yaşında bir kadına anket yapan TÜİK, Türkçe bilmeyen kadına 'ankete katılımın zorunlu olması' sebebiyle ceza kesti.

birgun.net birgun.net

TÜİK, Türkçe konuşamadığı gerekçesiyle anket sorularına yanıt veremeyen 50 yaşındaki kadına para cezası verdi.

Batman Sonsöz Gazetesi’nin haberine göre sahada çalışma yürüten TÜİK, 2015 yılında Batman’da 50 yaşındaki Tenzire Çetin’in evine anketör gönderdi. 

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü anketörleri, bütçe alanında yürüttüğü anket kapsamında Tenzire Çetin’e sorular yöneltti. Ancak Tenzire Çetin, Türkçe bilmediği için ve okuma yazması da olmadığı için sorulara yanıt veremedi. 

‘ÖLÜM, HASTALIK HARİÇ KATILIM ZORUNLU’

Geçen hafta altı çocuk annesi Çetin’in evine Vergi Dairesi’nden ceza makbuzu geldi. Makbuzda, Çetin’in Siirt TÜİK Bölge Müdürlüğü ekiplerince bütçe anketine katılmadığından ötürü Kabahatler Kanunu kapsamında bin 55 TL ceza verildiği yazıyordu. 

Ankete katılmanın zorunlu olduğu belirtilen makbuzda “TÜİK anketörlerimiz, saha araştırmalarında evlere giderler. Ölüm, hastalık, evde olunmaması durumu hariç, ankete katılım zorunludur. Ankete katılmaması durumunda vatandaşın evine mahkemeden tebligat gider. Yedi iş günü içinde o tebligata yanıt vermesi durumundadır. Tebligata da yanıt vermemiş ise mahkemece Anket Kanunu kapsamında cezaya çarptırılır” ifadeleri yer aldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,248AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

TÜİK Türkçe bilmeyen kadına ‘soruları yanıtlamıyor’ diye ceza kesti

birgun.net -
TÜİK, Türkçe konuşamadığı gerekçesiyle anket sorularına yanıt veremeyen 50 yaşındaki kadına para...
Devamını Oku

Mersin’de 5 polis gözaltına alındı

birgun.net -
Mersin'de yakaladıkları kaçak sigara ile akaryakıta işlem yapmadan başkalarına sattıkları tespit edilen...
Devamını Oku

Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

birgun.net -
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak petrolünü Ürdün ve Suriye üzerinden ihraç etmek...
Devamını Oku

Manisa’da palet fabrikasında yangın

birgun.net -
Manisa'da, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 
Devamını Oku

Salihli’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

birgun.net -
Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada,...
Devamını Oku

Antalya’da bir köpeği tüfekle vurdular!

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.
Devamını Oku

Dalaman’da orman yangını

birgun.net -
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi...
Devamını Oku

İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

birgun.net -
İran Atam Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD'nin 2015 yılında yapılan nükleer...
Devamını Oku

Zelensky, sabıkalı bürokratı toplantıdan kovdu

birgun.net -
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, silahlı soygun suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiği bir yerel...
Devamını Oku

Saroz Körfezi’nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

birgun.net -
Edirne'de tekneyle denize açılan bir yurttaşın Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi