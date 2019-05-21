Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesinde

Tüketici güveni, 15 yılın en düşük seviyesinde konumlandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güveni mayıs ayında 55,3 olarak gerçekleşti. 2008 krizinde bu sayı en az 55,7’yi görmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu. Tüketici güveni, bu sonuçlarla son 15 yılın en düşük seviyesinde konumlandı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 73,9

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 70,1

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında %14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

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İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,3

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında %11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,8

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında %20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.

